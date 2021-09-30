اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غرفة مواد البناء تبحث مع الرئيس الجديد لهئية المواصفات والجودة آليات التعاون

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:45 ص
غرفة مواد البناء تبحث مع الرئيس الجديد لهئية المواصفات والجودة آليات التعاون خلال اللقاء
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد وفد مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع الرئيس الجديد للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة دكتور مهندس خالد صوفي.
 
وتناول اللقاء اليات التعاون بين الهيئة وغرفة مواد البناء وطلب عمل لجنة لمتابعة المواصفات واشتراطات الجودة وتوفير المعلومات والبيانات عن الاصدارات الجديدة للهئية وتوفيرها لكل اعضاء الغرفة في كل مجالات صناعات مواد البناء.
 
وأكد وفد مجلس إدارة الغرفة أنه تم الاتفاق علي دراسة عمل ألية تهدف إلي فتح قناة اتصال دائم بين الهيئة والغرفة لمساعدة الأعضاء في تذليل اية مشاكل قد تطرأ والتنسيق مع الهيئة لحلها فضلا عن اقامة فاعليات وورش عمل مشتركة للتوعية بكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس العالمية واشتراطات الجودة الشاملة.
 
قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة التهنئة للدكتور خالد صوفي علي توليه إدارة الهيئة وأكدوا حرص الغرفة علي استمرار التعاون بين الجانبين وخدمة المجتمع الصناعي وبالاخص قطاع مواد البناء.
 
وحضر اللقاء الذي عقد بمقر الهيئة المهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواسير وهشام مدكور أبو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة ونادية عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمهندس علي سنجر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الحراريات والطوب والدكتور حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة.
 
 

الصناعات الغذائية

سلامة الغذاء

المواصفات والجودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

13.6 % زيادة في صادرات قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:35 م

إقامة مجمع للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر ببدارى أسيوط

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 11:15 ص

غرفة الصناعات الغذائية تدعم جهود منصة جسور للترويج للمنتجات المصرية

الأحد، 12 سبتمبر 2021 12:12 م

الصناعات الغذائية: 7.2مليون دولار حجم استيراد المنتجات المصنعة من الطماطم 2020

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 11:39 ص

صادرات الصناعات الغذائية لروسيا ترتفع 59 % لتسجل 39 مليون دولار

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 12:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة