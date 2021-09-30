عون والخصاونة يبحثان ترتيبات نقل الغاز المصرى إلى لبنان عبر الأردن وسوريا

إيمان حنا

أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون على متانة العلاقات التاريخية بين لبنان والأردن، وعلى تبادل مشاعر المحبة والاحترام بين الشعبين اللبنانى والأردنى، جاء ذلك خلال استقباله رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ظهر اليوم الخميس، فى قصر بعبدا برفقة وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى، وسفير الأردن فى لبنان وليد عبد الرحمن جفال الحديد، وفق بيان صحفى .

وقد نقل الخصاونة فى مستهل اللقاء تحيات ملك الأردن للرئيس عون، وتضامنه ومحبته للبنان وشعبه، مؤكداً أن الملك عبدالله يحمل على الدوام في قلبه، ولقاءاته، وعمله، قضايا لبنان وتحدياته.

ولفت إلى أن زيارته للبنان مع الوفد المرافق هي زيارة تضامنية، بعد تشكيل الحكومة الجديدة، للوقوف على احتياجاتها العاجلة وما يمكن لدولة الأردن أن تفعله لتلبيتها، وخصوصاً في مجال تأمين الطاقة، كاشفاً أن بلاده تقوم بمحادثات مكثفة مع كل من مصر وسوريا في سبيل إنجاز ترتيبات تأمين الغاز المصري للبنان، وأن النتائج حتى الآن أكثر من إيجابية، كما تطرق الحديث إلى إمكانية مد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، فكشف الخصاونة أن العمل جار على إصلاح شبكة الكهرباء في بعض المناطق السورية للتمكن من تحقيق هذا الهدف، وان هذه العملية قد لا تستغرق أكثر من 3 أشهر.

وقد سلم الرئيس عون الخصاونة، رسالة خطية موجهة إلى ملك الأردن يشكره فيها على مواقفه الداعمة للبنان، والدعوة التي أطلقها لمساعدته، كما تطرق البحث في خلال اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، إلى عدد من الملفات التي تهم البلدين، والمساعدات التي يقدمها الأردن للبنان لمواجهة أزمته الاقتصادية الحادة.