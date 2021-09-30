اليوم السابع
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ضعف المياه عن عدة مناطق بأبو النمرس 24 ساعة تبدأ غدا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:27 م
ضعف المياه عن عدة مناطق بأبو النمرس 24 ساعة تبدأ غدا مياه
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة، مما يستلزم توقف المروق رقم "1" للقيام بتنفيذ أعمال العمرة السنوية .
 
وأوضحت المحافظة أن الأمر يستلزم إيقاف المروق لمدة 24 ساعة خلال الفترة من الساعة العاشرة مساء غدا الجمعة، وحتي الساعة العاشرة مساء السبت القادم، علمآ بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي " بني يوسف – الحرانية - زاوية أبو مسلم - شبرامنت - طموه- المنوات "
 
ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة والإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية في أسرع وقت لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة .
 
وتنوه محافظة الجيزة أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياة النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية إحتياجات المواطنين فورا. وتهيب المحافظة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.
 
 

انقطاع المياه

مياه الشرب

ابو النمرس

الجيزة

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