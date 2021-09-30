صعود 15 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها مواد البناء بنسبة 3.4%

كتب هانى الحوتى

ارتفع 15 مؤشرًا بقطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها مواد البناء بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.99%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.94%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات بنسبة 1.27%، 1.25%، على التوالي، ثم قطاعي التجارة والموزعون والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.15%، 1.13%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.92%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.59%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.13%، فيما تراجع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%، بينما استقر قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر سبتمبر، بارتفع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 703.302 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 297.2 مليون ورقة مالية بقيمة 906.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.24%، والعرب على 5.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 612.3 ألف جنيه، 66.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 29.2 مليون جنيه، 17.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 18.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 10517 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 2313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 12885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4105 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2722 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 3671 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة.

وصعدت أسهم 95 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 36 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.