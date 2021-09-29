صعود 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "الطاقة" بنسبة 2.66%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.58%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.05%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.16%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والخدمات التعليمية بنسبة 0.08%، 0.07%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.62%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.46%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاعي العقارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.03%، 0.02%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول منخفضة، وخسر رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 317.7 مليون ورقة مالية بقيمة 986.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.74%، والعرب على 5.17% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.45%.

ومالت صافي تعاملات الإراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 4.5 مليون جنيه، 45.6 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 75.7 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 9.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 10391 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 2284 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 4053 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3631 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 4574 نقطة، وزاد مؤشر السندات بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1103 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 74 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.