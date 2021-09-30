صحة دمياط: حملة معا نطمئن تضم 8 قوافل للتسهيل على المواطنين لتلقى لقاح كورونا

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن حملة "معا نطمئن" تتضمن 8 قوافل (قافلتين بمدينة دمياط و2 بمدينة دمياط الجديدة وواحدة بكلا من الزرقا وفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ)، حيث يتم تحويل المواطنين ممن تم تسجيلهم إلى مراكز الشباب وفقاً للمنظومة المُعلن عنها بالجدول المنشور، وذلك لتحقيق المستهدف وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعى بالمديرية التى تضمنت 25 عضوا من الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعى بوزارة الصحة والسكان، و25 عضوا آخر من إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحى بمديرية الصحة بالمحافظة، تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين، والتأكيد على أهمية تلقى اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلى المشاركة فى عملية تسجيل المواطنين على الموقع الإلكترونى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تخصيص مراكز الشباب وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقى المواطنين اللقاح فى نفس اليوم فور التسجيل بالحملة وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقى اللقاح، مشيراً إلى أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أى جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg ، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد.