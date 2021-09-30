سعر الريال السعودى اليوم الخميس 30-9-2021 بالبنوك

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس الموافق 30-9-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس بالبنوك العاملة فى مصر.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.13جنيه للشراء، و18.27 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.23جنيه للشراء، و18.40 للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.24جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.17 جنيه.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء. 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 4.17 جنيه.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.