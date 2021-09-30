سعرها 50 ألف دولار.. الفرسة "أفراح" تزين مهرجان الشرقية للخيول.. لايف

الشرقية أيمان مهنى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشر من داخل مهرجان الخيول العربية فى دورته الــ 25 بمحافظة الشرقية، تضمن أهم المواصفات والخيول للمشاركة فى ملكة جمال الخيول.

فى البداية، يقول الدكتور أحمد غنيمى أحد المشاركين بالفرسة أفراح البالغ سعرها 50 ألاف دولار: "المسابقة تشمل جمال الظهر الرقبة العيون فتحة الأنف الواسعة البودى كامل وكمان حركتها والفرسة أفراح عمرها 7 سنوات وسعرها يصل من 40 إلى 50 ألف دولار وهى أول مشاركة لها".

ويقول عرفه مدرب الخيول: "التدريب يبدأ خفيف ويزيد تدريجيا والفرسة أفراح حامل وتم تجهيزه وهى فرسه لديها مهارات ولها مواصفات خاصة تم ذكرها مثل جبهة الحصان والأذن تكون متناسقه مع الرأس والعين سواء وجميله ومطلع الصدر مع الرقبة يجب أن يكون به عضلات بارز ويجب أن بكون الصدر للفرسه عريض".