"رياضة كفر الشيخ" تطلق المهرجان الرياضى لمسابقات الكاراتيه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نفذت إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، المهرجان الرياضى لمسابقات الكاراتيه، بالصالة متعددة الأغراض بنادي كفر الشيخ الرياضي، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف مصطفى غريب، وكيل المديرية لشئون الرياضة، جاء ذلك فى إطار استحداث العديد من البرامج والمشروعات الرياضية التي تم إدراجها ضمن خطة التنمية الرياضية للعام المالي 2021/2022.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهمية الرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب من أبناء المحافظة وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدا حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة، معربا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع اللاعبين المشاركين في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، الشكر والتحية لكل الشباب والأطفال المشارك في المسابقة وطالبهم بالتفوق والسعي للتميز والحصول على البطولات والجوائز المحلية والدولية لرفع اسم مصر عاليًا وصقل خبراتهم ومواهبهم الرياضية فضلًا عن تعميق قيم الحب والانتماء لوطننا الغالي مصر داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة، حيث تم توزيع الجوائز وسط فرحة جميع المشاركين، جاء ذلك بإشراف الدكتور محمد غازى، مدير الإدارة.



المشاركون والمسئولون عن البطولة



بدء بطولة الكارتيه بكفر الشيخ



بطولة الكاراتيه بمحافظة كفر الشيخ



توزيع جوائز البطولة



فوز طفل في البطولة