رجل من فلوريدا يستخدم سلة مهملات لاصطياد تمساح ضخم.. فيديو

كتب محمد شعلان

تعامل محارب قديم من فلوريدا بشجاعة خلال مواجهة تمساح وجده في الفناء الأمامي لمنزل أحد الجيران، حيث قام باستخدام سلة مهملات وواجه بها التمساح حتى حاصره في جانب من الفناء وأجبره على الدخول الى سلة القمامة وأغلق عليه بإحكام.

ورفض هذا الرجل الشجاع من فلوريدا المغادرة وقرر ترويض التمساح العملاق، على الرغم من أن تصرفه يستحق الاهتمام على أي حال ، إلا أن ما لفت انتباه الناس هو أسلوبه الفريد المستخدم في التقاط التمساح، حيث استخدم الرجل سلة مهملات فارغة باحترافية للإمساك بالحيوان، وانتشر فيديو الحادث على الإنترنت، وفق ما نشرت شبكة NEWS 18.



محاولة صيد التمساح



الرجل يصطاد التمساح

وانتشر الفيديو بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحصد أكثر من 3.7 مليون مشاهدة إلى جانب 2.2 مليون إعجاب، حيث عبر الكثيرين عن دهشتهم من أسلوب الرجل، وكتب أحد المستخدمين، "هذا رائع! يتمتع رجل فلوريدا ببعض مهارات اصطياد الحيوانات الجادة".