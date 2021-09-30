راكب يتسلق سقف مطار فنوكوفو فى موسكو لرفض تغيير موعد تذكرته.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهد مطار فنوكوفو، بالعاصمة الروسية موسكو، واقعة غريبة لتسلق أحد المسافرين من جنسية إسبانية لسقف المطار، لأسباب بدت فى البداية مجهولة، وأظهرت اللقطات تسلق الراكب للأعمدة الحديدية فى سقف المطار وسط تعجب الركاب والقائمين في المطار، وحاول رجال الإنقاذ لساعات إقناعه بالنزول، غير أن الرجل رفض التحدث معهم.

وبادر المسؤولون في المطار بسؤاله عن سبب إقدامه على هذا التصرف، وخاصة أنه لم يقدم أي مطالب، ثم قام بتخريب أجهزة الإضاءة في السقف، وبعد ساعات من الواقعة نزل الرجل بنفسه إلى الأرض، دون أن يجدد أحد مطالبته بالنزول من سقف مطار فنوكوفو، وفق ما نقلت شبكة روسيا اليوم.



الراكب فى منطقة خطرة



الراكب فى سقف المطار

وتبين فيما بعد أن هذا الراكب الذي اطلق عليه "الرجل العنكبوت" هو مواطن إسباني متواجد في المطار منذ 3 أيام، ولديه تذكرة مغادرة بتاريخ 3 أكتوبر القادم، وحاول الرجل تغيير موعد التذكرة لكنه لم يتمكن من ذلك، كما شرعت نيابة النقل الإقليمية الروسية التحقيق في ملابسات الحادث.