"راحتك تهمنا"..مجلس مدينة كلابشة بأسوان يخصص عربات نظافة بمظلات شمسية

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

"راحتك تهمنا".. شعار رفعه المسئولون بالوحدة المحلية لمدينة كلابشة بمحافظة أسوان، بعد أن خصصوا عربات جمع القمامة من الشوارع لعمال النظافة مزودة بمظلات شمسية للوقاية من أشعة الشمس.



عمال النظافة بالعربات الجديدة

قال على ياسين، رئيس مدينة كلابشة، لـ"اليوم السابع"، إن هذه العربات مصممة لراحة عاملى النظافة الذين يتعبون طوال اليوم فى جمع القمامة من الشوارع ويقضون فترات طويلة يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خاصة فى محافظة أسوان التى يشتهر طقسها بشدة حرارته خلال فصل الصيف.



العربات الجديدة للنظافة

وأضاف رئيس مدينة كلابشة، أن من هذا التفكير والمنطلق، جاءت فكرة تخصيص عربات بمظلات شمسية للوقاية من حرارة الشمس، بالإضافة إلى أن بها مكان مخصص لصندوق القمامة بدلاً جره أو نقله من مكان لآخر، علاوة على تزويد هذه العربة بعجلات لسهولة سيرها.



البلدورات المضيئة

وأوضح "ياسين"، بأن هذه العربات البالغ عددهم خمسة، هم ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى، لدعم مشروع النظافة بتكلفة بلغت 140 ألف جنيهاً، شملت أيضاً الاهتمام بواجهة وشوارع مدينة كلابشة، ودعم مشروع النظافة بحاويات جديدة، وجلوبات تركيب أسفل عمود الكهرباء وتركيب بلدورات مضيئة بالشارع الرئيسي أمام مبني الوحدة المحلية الجديد، وذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.



بلدورات مضيئة



تجميل الشوارع



حاويات جديدة



عمال النظافة فى الشوارع