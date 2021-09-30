رئيس جامعة بنها: تطعيم 20 ألف طالب بلقاح فيروس كورونا

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه مجلس الجامعة بحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقى أمين عام المجلس، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وقال سوسه، إنه تم تطعيم 20 ألف طالب على مستوى الجامعة بلقاح فيروس كورونا، موجها الشكر للدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر القائم بعمل مدير المستشفى، والدكتورة عبير السيد مدير مركز مكافحة العدوى وجميع الأطقم الطبية لدورهم في تنفيذ خطة الجامعة وتطعيم منسوبيها بلقاح فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه سوف يتم زيادة عدد النقاط الخاصة بالتطعيم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب التسجيل في أي مكان والحصول على التطعيم من خلال المراكز المتنقلة.