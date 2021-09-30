وعقد حمدوك ومالباس جلسة مباحثات في مقر مجلس الوزراء السوداني، فيما استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل ابراهيم، المسؤول الدولي في مطار الخرطوم.

ورحبت وزارة الخارجية السودانية، بالزيارة "التاريخية" لرئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له إلى السودان، منوهة بما تكتسيه هذه الزيارة من أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية معتبرة.

وأوضحت أن هذه الزيارة هي أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وذكرت أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية، وصولا إلى قيام عملية تحول ديمقراطي سلمي ومستدام، كما تأتي الزيارة أيضا اعترافا وتشجيعا وتنويها بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تبنتها حكومة الفترة الانتقالية ، وما أفضت اليها من نتائج ايجابية.