اليوم السابع
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تقديم الخدمات الطبية لـ1681 حالة من أهالى قرية الشيخ شبيكة بملوى المنيا

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:41 ص
تقديم الخدمات الطبية لـ1681 حالة من أهالى قرية الشيخ شبيكة بملوى المنيا قافلة طبية
المنيا -حسن عبد الغفار

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نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرية الشيخ شبيكة التابعة لمركز ملوي، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، وللاهتمام بصحة وسلامة المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1681 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، مؤكداً على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم القوافل الطبية والعلاجية بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن أعمال القافلة شملت مختلف التخصصات حيث تم إجراء 400 حالة جراحة، 351 حالة أطفال، 271باطنة، 116 قلب، 130 نساء، 84 اسنان، 184 جلدية، 145 حالة انف واذن إلى جانب انه تم إجراء 80 تحاليل مختلفة و41 حالة موجات صوتية و 9 حالة رسم قلب وإجراء 13 حالة اشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 متردد وتم إجراء خلع اسنان لعدد 4 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 53 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 91 متردد.

 
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