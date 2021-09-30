اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تفاصيل إصابة 28 عاملا فى حريق بمصنع مبيدات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور

الخميس، 30 سبتمبر 2021 04:11 م
تفاصيل إصابة 28 عاملا فى حريق بمصنع مبيدات بالعاشر من رمضان بالشرقية.. صور حريق بمصنع مبيدات بالعاشر من رمضان بالشرقية
الشرقية_فتحية الديب

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أكد مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، إصابة 28 عاملا بكدمات وحروق واختناقات مشيرا إلى تحويل 13 مصابا مستشفى التأمين الصحى، وإسعاف 12 آخرين بمكان الحريق، ونقل 3 حالات آخرين لمستشفى بلبيس العام. 
 
وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع لإنتاج البيرسول بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان.
 
وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية بـ 13 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، فيما أسفر عن إصابة 28 عاملًا بحالات اختناق، وكدمات وحروق بسبطة، وجار إسعافهم ومحاولة السيطرة على النيران.
 
تصاعد-الأدخنة-من-حريق-العاشر-من-رمضان
تصاعد-الأدخنة-من-حريق-العاشر-من-رمضان

حريق-العاشر-من-رمضان
حريق-العاشر-من-رمضان

حريق-العاشر-من-رمضان-بالشرقية
حريق-العاشر-من-رمضان-بالشرقية

حريق-العاشر-من-رمضان-بمحافظة-الشرقية
حريق-العاشر-من-رمضان-بمحافظة-الشرقية

حريق-مصنع
حريق-مصنع

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(1)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(1)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(2)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(2)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(3)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(3)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(4)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(4)

سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(5)
سيارات-الاطفال-تحاول-السيطرة-على-حريق-مصنع-العاشر-من-رمضان-(5)

سيارة-مطافى
سيارة-مطافى

مصنع-الشرقية
مصنع-الشرقية

 


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