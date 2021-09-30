أعلنت إدارة الطيران المدنى الفرنسية عن تعليق تسيير رحلات الطيران مؤقتا صباح اليوم الخميس من كافة مطارات العاصمة باريس، بسبب عطل في الأنظمة الإلكترونية.
وأكدت إدارة الطيران على حسابها في "تويتر" أن الانقطاع دام أقل من 30 دقيقة نتيجة لخلل في النظام الخاص بالتعامل مع خطط الطيران، ويجري الآن استئناف تسيير الرحلات تدريجيا.
وأوضحت قناة BFMTV أن هذه المشكلة طالت مطارات منطقة إيل دو فرانس (التي تشمل باريس)، وهي مطارات شارل ديغول، وأورلي، ولو بورجيه.
يذكرأن، أعلنت الحكومة الفرنسية أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيتعين على المراهقين الفرنسيين تقديم التصريح الصحى لدخول دور العرض السينما والمقهى أو للنزهات المدرسية.
وقال الحكومة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تى فى" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس، أنه من الممكن استمرار تطبيق هذا الإجراء حتى فصل الصيف المقبل وذلك حسب الوضع الصحي للوباء في فرنسا.
وكان نحو 12.3 مليون طالب و866.500 معلم قد عادوا في مطلع شهر سبتمبر الجاري إلى صفوفهم الدراسية في فرنسا، حيث تساهم المدارس المتوسطة والثانوية فى حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة دلتا.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم الوطنية الفرنسية بالبروتوكول "مستوى 2" من أربعة مستويات، الذى يتيح لجميع الطلبة حضور الدروس شخصيا مع إلزامية وضع الكمامات فى الداخل، باستثناء التلاميذ الصغار فى رياض الأطفال.
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