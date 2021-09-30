كتب محمد جمال

أعلنت إدارة الطيران المدنى الفرنسية عن تعليق تسيير رحلات الطيران مؤقتا صباح اليوم الخميس من كافة مطارات العاصمة باريس، بسبب عطل في الأنظمة الإلكترونية.

وأكدت إدارة الطيران على حسابها في "تويتر" أن الانقطاع دام أقل من 30 دقيقة نتيجة لخلل في النظام الخاص بالتعامل مع خطط الطيران، ويجري الآن استئناف تسيير الرحلات تدريجيا.

وأوضحت قناة BFMTV أن هذه المشكلة طالت مطارات منطقة إيل دو فرانس (التي تشمل باريس)، وهي مطارات شارل ديغول، وأورلي، ولو بورجيه.

يذكرأن، أعلنت الحكومة الفرنسية أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيتعين على المراهقين الفرنسيين تقديم التصريح الصحى لدخول دور العرض السينما والمقهى أو للنزهات المدرسية.