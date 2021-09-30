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تعرف على قصة رجل حسن مالك المكلف بإعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابى

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:28 م
تعرف على قصة رجل حسن مالك المكلف بإعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابى المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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محاولة جديدة لجماعة الإخوان للعودة للمشهد وإعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابى من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته، حيث اعتمدت على الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت فى إنشاء غرفة سرية داخل شقة فى حدائق الأهرام بالجيزة، وضعت داخلها أموال الجماعة لإعادة نشاطها.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إجهاض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، وإعادة أحياء نشاط التنظيم حيث نجح قطاع الأمن الوطنى والجهات المعنية فى ضبط شقة بحدائق الأهرام تم إخفاء بها ملايين الدولارات لاستخدامها في الاعمال الإرهابية.
 
وكشفت المعلومات إلى اضطلاع الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات.
 
وأضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة في إخفاء أموال التنظيم، حيث تم عقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها وضبط الإخواني المذكور كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى.

الاخوان

جماعة الاخوان

الإرهاب

إعادة التنظيم

تنظيم الاخوان

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