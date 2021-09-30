تدشين أول موسوعة عربية فى مجال عقود الطيران بسلطنة عمان

إيمان حنا

دشنت سيدة الأعمال العمانية حجيجة بن جيفر آل سعيد، أول موسوعة عربية في مجال عقود الطيران، وذلك بحضور سعادة المهندس نايف بن علي بن حمد العبري رئيس هيئة الطيران المدني، وسعادة خالد راضي سفير جمهورية مصر العربية لدى السلطنة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران.وفق صحيفة الرؤية.

والموسوعة تضم حسام الحديدي المستشار القانوني لشركة طيران السلام، وهي تفسر وتشرح كيفية التعاقد في جميع ما يتعلق بعقود الطيران؛ وهو العلم الذي كان محصورًا بالأمس على الدول الغربية، كون أن تلك التعاقدات تتم وفقًا للقوانين والنظم الأنجلوسكسونية. ويرسخ هذا الإنجاز بصمة السلطنة في ريادة العلوم الجديدة والتي لن تُمحى أبدًا؛ إذ إن الموسوعة تمثل حجر الأساس لأي موسوعة تأتي من بعدها في نفس هذا المجال.

وتقدم هذه الموسوعة نظرةً مستقبليةً ثاقبة؛ حيث إنها تفتح آفاقا جديدة للشباب العماني بشكل خاص لتبوؤ مناصب قيادية في العالم العربي في هذا المجال الجديد كُليًا، كما تساهم الموسوعة في حل مشكلات اقتصادية واجتماعية وجذب الاستثمارات لهذا القطاع خاصةً بعد الأزمة العالمية كوفيد-19، التي أثرت بشكل عام ومباشر على قطاع الطيران في العالم أجمع. وانطلق تدشين هذهِ الموسوعة من أرض مجان العزيزة تكريمًا وتعزيزًا لمكانتها الكبرى بين الدول العربية؛ وذلك إيمانًا واعترافًا من مؤلفها بفضل السلطنة في احتضان العلم والعلماء وأن عُماننا الأبية تستحق البذل والعطاء.