تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب يعانى من أزمة نفسية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من نافذة شقته بمنطقة فيصل، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتأكد من حقيقة انتحاره لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من النافذة ومصرعه بمنطقة فيصل.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا سقط من نافذة شقته مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات إلى وجود شبهة انتحار لمرور الشاب بأزمة نفسية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.