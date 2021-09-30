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بلع غطاء زجاجة.. إنقاذ حياة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس

الخميس، 30 سبتمبر 2021 08:44 م
بلع غطاء زجاجة.. إنقاذ حياة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالسويس
بورسعيد - محمد عزام

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أنقذت مستشفى السويس العام، حياة شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة بلع غطاء زجاجة مياه، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس.

واستقبل مستشفى السويس العام "ع . ك"، متأثراً ببلعه لغطاء زجاجة مياه ووقوف الغطاء في منطقة البلعوم ما بين القصبة الهوائية والمريء ضاغطاً على الحنجرة.

وعلى الفور فقد تم تحضير المريض وتم عمل منظار بقيادة الدكتور أحمد محمد نوح أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والمناظير ومدير إدارة المستشفيات، ونجح الفريق الطبي فى استخراج الغطاء وتم خروج الحالة بعد الاطمئنان على سلامته .

الطاقم الطبي لمستشفى السويس
الطاقم الطبي لمستشفى السويس

 

الغطاء بالبلعوم
الغطاء بالبلعوم

 

جانب من العملية
جانب من العملية

 

غطاء زجاجة المياه
غطاء زجاجة المياه

 


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