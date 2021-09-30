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بائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالهرم

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:17 م
بائع خضار يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالهرم ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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قتل بائع خضار زوجته، بمنطقة الهرم، بالجيزة، بسبب خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل بائعة خضار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليها قتلها زوجها "بائع خضار"، بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث أنه كان دائم الاعتداء عليها، واستمع رجال المباحث لأقوال أبنائهما، وتم نقل جثة المجني عليها إلى المشرحة عقب مناظرتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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