المجلس التصديرى لمواد البناء: 68 % ارتفاعًا فى صادرات المواد العازلة

كتب – إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، ارتفاع الصادرات بنسبة 68% أول 8 أشهر من 2021، حيث بلغت الصادرات 26 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2021 مقابل 15 مليون دولار بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكشف تقرير المجلس التصديري لمواد البناء- حصل اليوم السابع عليه- أن نيجيريا في مقدمة الدول المستوردة من مصر بـ 4.3 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2021 مقابل 1.9 مليون دولار بنسبة ارتفاع 120%، في حين جاءت ليبيا في المرتبة الثانية لتسجل الصادرات 2.3 مليون دولار مقابل 1.3 مليون دولار

وكشف التقرير، أن كينيا استقبلت مواد عازلة من مصر بقيمة 1.4 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار، ثم الهند بـ 1.2 مليون دولار مقابل 591 ألف دولار، وتأتي فيتنام في المرتبة الخامسة بـ 1.2 مليون دولار مقابل 624 ألف دولار.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في الترتيب السادس من حيث استقبال المنتجات المصرية في قطاع المواد العازلة بما قيمته 1.13 مليون دولار بالفترة من يناير إلي أغسطس 2021 مقابل 547 ألف دولار.