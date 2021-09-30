الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشيد بمعرض أهلا مدارس 2021

عُقد بمقر الغرفة التجارية المصرية الإسماعيلية اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة النائب أحمد عثمان رئيس الغرفة ونائبة إبراهيم خميره، وأعضاء المجلس.

افتتح الجلسة جلال الطاهر السكرتير العام للغرفة ، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعرض محضر اجتماع الجلسة المنعقد .

وتم مناقشة جدول الأعمال ومن بين الموضوعات المطروحة، حيث ناقش مذكرة تفاهم مقدمه من بنك القاهرة فرع الإسماعيلية لتقديم خدماته لغرفة الإسماعيلية من العاملين بها والمنتسبين لها في اطار تقديم تسهيلات وخدمات الكترونيه وبنكيه مطروحة من قبل البنك .

وفى اطار تقديم خدمات طبية مميزه لمنتسبي تجارية الإسماعيلية تم التعاقد مع معمل الحكمة للتحاليل الطبية بتخفيضات تصل إلى 35% لكافة التحاليل الطبية الخدمات المقدمة منه.

وقد أشاد "عثمان" بالمجهودات المبذولة بمعرض " أهلا مدارس 2021 " تحت شعار " كلنا واحد " بالتعاون مع مديرية امن الإسماعيلية والجهات المعنية بالمحافظة وشدد على ضرورة المرور الدوري على المعرض لضمان توافر المستلزمات المدرسية بالتخفيضات التي اعلن عنها ومتابعه جودة تلك المنتجات وتقديم كافة سبل الدعم للعارضين وللجمهور.