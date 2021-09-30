السعودية تعلن السماح بأداء العمرة لهذه الفئة دون تلقى لقاح كورونا

إيمان حنا

استثنت وزارة الحج والعمرة السعودية المصابين بكورونا سابقًا وتعافوا منها، من شرط التطعيم باللقاح لأداء العمرة، في حال ظهور الحالة الصحية "محصّن متعاف" في "توكلنا"، ما يعنى إمكانية أداء العمرة لهذه الفئة دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وفقا لصحيفة عكاظ.

وقالت وزارة الحج، إن التحصين ضد كورونا شرط لأداء مناسك العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، لباقى الفئات.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية، إلى إتاحة العمرة للفئات العمرية من 12 – 18 عاما لمعتمري الداخل مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين، في حين أن الفترة ما بين العمرة والأخرى 15 يوما لكافة الفئات، ويمكن الحجز بعد انتهاء الفترة المحددة.

وأوضحت الوزارة أن هناك 3 حالات للتحصين موزعة على فئتين للمستفيدين من إمكانية الحجز وإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق «اعتمرنا» أو «توكلنا».

الفئة الأولى من المحصنين، من تلقوا التطعيم بلقاح كورونا وتظهر حالتهم الصحية في تطبيق «توكلنا» «محصّن بجرعتين» أو «محصّن بالجرعة الأولى» وأكملوا 14 يومًا.

الفئة الأخرى، هم من تعافوا بعد إصابتهم بالفيروس وتظهر حالتهم الصحية "محصّن متعاف" في "توكلنا"، ما يعني إمكانية أداء العمرة لهم دون تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.