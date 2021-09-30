اليوم السابع
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الزراعة تعلن ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملات موسعة

الخميس، 30 سبتمبر 2021 12:56 م
الزراعة تعلن ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملات موسعة لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى
كتبت أسماء نصار

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تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود الهيئة العامة للخدمات البيطرية يتضمن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 184 طن و481 كيلو لحوم. 
 
وتتمثل الكميات المضبوطة في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، حيث تم تحرير 1135 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
 
وأضاف محمود أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات في الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمنتجات ذات الأصل الحيواني من أجل توفير غذاء صحي وآمن حفاظا على حياة المواطنين من الأغذية الفاسدة أو غير صالحة للاستهلاك الادمي.

الزراعة

الطب البيطرى

لحوم

دواجن غير صالحة للاستهلاك

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