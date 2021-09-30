اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء نقابة التجاريين

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:51 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين أعضاء نقابة التجاريين الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1338 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين (تكافل 2، تكافل 3).
 
ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 219، الصادر اليوم الخميس، على:
 
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يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

صندوق تامين

نقابة التجاريين

الجريدة الرسمية

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