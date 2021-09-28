اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 10:45 ص
الرقابة المالية تعتمد لائحة صندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 1355 و1358 لسنة 2021 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوقي التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، والعاملين بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية.
 
ونص القرار، الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 217، الصادر اليوم الثلاثاء، على:
 
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يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

السلك الدبلوماسى

صندوق تامين

شركة ابو زعبل للاسمدة

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