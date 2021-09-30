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الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ المشروعات المتصلة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير

الخميس، 30 سبتمبر 2021 05:31 م
الرئيس السيسى يوجه بتنفيذ المشروعات المتصلة بحماية الشواطئ وفق أعلى المعايير الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة تنفيذ مختلف المشروعات ذات الصلة بحماية الشواطئ على مستوى الجمهورية وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مع تدقيق الدراسات ذات الصلة بالتصدي لظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، حفاظاً على سلامة الاراضي والمنشآت والاستثمارات القائمة على السواحل.
 
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، واللواء بحري دكتور أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، والعقيد بحري محمد المخزنجي بقيادة القوات البحرية، والدكتور حسن أبو سعدة المستشار الهندسي لقيادة القوات البحرية".
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وحماية الشواطئ الساحلية المصرية، خاصةً على البحر المتوسط.
 
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السيسي

المشروعات

الشواطئ المصرية

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