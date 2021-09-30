الدفع بـ 9 سيارات إطفاء لإخماد حريق الزرايب فى أوسيم

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 9 سيارات إطفاء السيطرة على حريق هائل بالزرايب، التابعة لقرية البراجيل، بدائرة قسم أوسيم، وسط تواجد الخدمات الأمنية بالمكان لحين السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى، يفيد بنشوب حريق هائل بمنطقة الزرايب، بدائرة مركز شرطة أوسيم، وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بالدفع ب6 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات بقرية البراجيل، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق

وفرضت قوات الحماية المدنية بالجيزة كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وجارى عملية إخماد حريق.