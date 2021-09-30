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الجزائر.. توقيف متواطئين مع الإرهاب وضبط كميات ضخمة من المخدرات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 07:00 ص
الجزائر.. توقيف متواطئين مع الإرهاب وضبط كميات ضخمة من المخدرات جيش الجزائر
(وكالات)

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أوقف الجيش الجزائري عددا من المتواطئين مع الجماعات الإرهابية، وصادر كميات ضخمة من المخدرات واعتقل مروجيها، حسب بيان عن وزارة الدفاع أمس الأربعاء.

وأوضح البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، و11 تاجر مخدرات بالإضافة إلى إحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ39 قنطارا و46 كيلوغراما من الكيف المعالج و97956 قرصا مهلوسا.

وخلال عمليات مختلفة تم ضبط كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 2.7 طن من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 17 شخصا وحجز 7 بنادق صيد و90 قنطارا من مادة التبغ.

 

 


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