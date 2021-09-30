الإحصاء: 74.3 سنة هو العمر المتوقع للبقاء علي قيد الحياه فى مصر عام 2021

كتب مدحت عادل

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للمسنين (60 سنة فأكثر) الذي حددته الأمم المتحدة في اجتماعها يوم 14 ديسمبر عام 1990 ليكون يوماً عالمياً للمسنين، بهدف تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي يقدمها المسنون في التنمية الشاملة داخل المجتمع، والتعرف علي أهم القضايا التي تتعلق باحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم.

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالمسنين (60 سنة فأكثر) وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2021 فإن حوالي 74 سنه العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة في مصر عام 2021، وبلغ عدد المسنين 6.8 مليون مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة الى 17.9 ٪ عام 2052.

وبلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث 3.2مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

وارتفــع توقـــع البقاء ع قيـــد الحياة من 73.9سنة عام 2019 الي 74.3سنة عام 2021 (73.4سنة للذكور، 75.9سنة للإناث) .

ووفقاً لبيانات مسح القوى العاملة 2020، فإن عدد المسنيـن المشتغـلين ملـيـون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبـــة الأميـــة بين المسنيـــن55.1 ٪ عـــــام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث)، وانخفضت نسبة الحاصلين على مـــــؤهل جامــــعى فـأعلــى بين المسنين من 10.3٪ عــام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث).

وبلغ عدد المسنيـن المشتغـلين ملـيـون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.

ووفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2020 (بيانات أولية، فإن نسبة عقود الزواج بين المسنين أقل من نسبة إشهادات الطلاق بلغت نسبة عقود الزواج بين المسنين 2.1٪ من إجمالي العقود، وبلغــت نسبــة إشهادات الطلاق 9.5٪ من إجمالي إشهادات الطلاق.

وفقا لنشرة المواليد والوفيات عام 2020(بيانات أولية) فإن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلي من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، بلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور.

وبلغت نسبة وفيات المسنين الإناث 71.1٪ من إجمالي وفيات الإناث، وعدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية.

ووفقا لبيانات نشرة الخدمات الاجتماعية عام 2020(بيانات أولية)، بلغ عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، بلغ عدد المنتفعين بها 2944 مسن.

وفقاً لبيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، انخفضت نسبة التدخين بين المسنين لتصل إلى 16.4% عام 2019/2020