الإحصاء: حوادث الطرق انخفضت من 15 ألفا لـ6 آلاف عام 2019 بفضل جودة الطرق

كتب محمد عبد المجيد

قال مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن متوسط صيانة السيارة النقل سنويا تصل إلى ما يقرب من 60 ألف جنيه، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق السنوى على السيارة الملاكي يصل إلى 6 آلاف جنيه، وإن 70% من المركبات استخدمت الطرق الحديثة من بعد عام 2000، مشيرا إلى أن مصر شهدت منذ عام 2014 تنفيذ ما يقرب من 28 ألف كيلو متر طرق جديدة، وهو ما يمثل أكثر من ربع طرق مصر.

وأضاف رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز التعبئة والإحصاء خلال تواجده ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى على فضائية صدى البلد، أن عدد الحوادث فى مصر عام 2013 بلغ 15 ألف حادث، بإجمالى 9 آلاف حالة وفاة، وفي المقابل انخفض عدد الحوادث في عام 2019 إلى 6 آلاف حادث بإجمالى 3 آلاف حالة وفاة، بعد إنشاء الطرق الحديثة.

وأشار مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية بجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن 77% من مالكي المركبات أكدوا توفير الطرق الجديدة الوقت لهم، موضحا أن 42% من مالكي المركبات أعربوا عن رغبتهم في التحول إلى الغاز الطبيعى، كما كشف سعد تحويل ما يقرب من 2.76 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.