اليوم السابع
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الأوقاف تقرر غلق مسجد فى الشرقية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

الخميس، 30 سبتمبر 2021 03:53 م
الأوقاف تقرر غلق مسجد فى الشرقية لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس، غلق مسجد الحاج وصفي الجد فى قرية الأسدية، التابع لإدارة أوقاف شمال أبو حماد، بمحافظة الشرقية ، وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وبناء عل المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الشرقية.
 
وأكدت الوزارة فى بيان اليوم على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك ، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.
 
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم، أن إدارة الموارد البشرية فى الوزارة، أنها خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الشرقية، بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الشرقية والمرفوعة من القطاع الديني، وأوضحت الوزارة سبب إنهاء خدمة الإمام، قائلة: "القرار جاء لما قام به من فعل لا يليق ولا يتناسب مع مهام وظيفته الدعوية ولا يتوافق مع الأخلاق السوية".

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