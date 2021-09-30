استشهاد فلسطينى ثالث برصاص الاحتلال فى قطاع غزة

وقالت مصادر طبية، إن الشهيد علاء ناصر محمد زيود "22 عامًا" من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وذكر شهود عيان أن جنودًا من وحدة المستعربين أطلقوا النار على الشاب زيود من مسافة الصفر بعد محاصرة منزل، ما أدى إلى استشهاده، وإصابة مواطنين آخرين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.