إصابات جراء إطلاق نار داخل مدرسة فى ممفيس الأمريكية.. صور

أكدت شرطة مدينة ممفيس الأمريكية اليوم الخميس إصابة طفل بجروح بليغة جراء إطلاق نار داخل مدرسة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وتؤكد شرطة ممفيس أن الطفل فى حالة حرجة جدا وتم نقله إلى مستشفى الأطفال في لو بونور، مشيرة إلى أن موقع إطلاق نار كان بمدرسة كامينجز الابتدائية بالمدينة.

يذكر أن، واجهت ولاية شيكاغو الأمريكية عطلة نهاية أسبوع دامية، حيث ارتكبت 9 جرائم قتل وتعرض 56 شخصا لإطلاق نار، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

قالت الشبكة الامريكية إنه من الساعة 6 مساء الجمعة إلى ما قبل منتصف ليل الأحد سجلت شرطة شيكاغو 46 حادث إطلاق نار وشمل 56 ضحية، بالإضافة لجرائم قتل حدثت خلال الفترة نفسها، وكان من بين ضحايا إطلاق النار صبى يبلغ من العمر 3 سنوات.

وقع أكبر عدد من أعمال العنف بالأسلحة النارية فى إطار زمنى مدته أربع ساعات صباح السبت عندما قتل خمسة أشخاص وكان من بينهم رجلان، تشارلز جاكسون جونيور البالغ من العمر 34 عامًا وضحية لم يتم التعرف عليها بعد، تبلغ من العمر 29 عامًا، وأصيبوا فى إطلاق نار من مركبة متحركة.

كان هناك أيضا ضابط متورط فى إطلاق النار فى الساعة 10:55 صباحا يوم الأحد، حيث ردت شرطة شيكاغو على بلاغ عنف منزلى وواجه الضباط المستجيبون رجلاً مسلحًا بسكين، وقام ضابط بتفريغ سلاح خدمته، وضرب رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا، توفى لاحقًا.

وفى وقت سابق، أعلنت إدارة بايدن عن نيتها لاستثمار 5 مليارات دولار فى منع العنف المسلح فى المناطق الأكثر تضررا كجزء من حزمة البنية التحتية التى أعلنها الرئيس بايدن أبريل الماضى.

وسيعمل اقتراح بايدن البالغ قيمته 5 مليارات دولار على إنشاء وتوسيع استراتيجيات منع العنف المجتمعية، وسيتم تخصيص الأموال على مدار ثمانى سنوات وتخصيصها لتوظيف عمال التوعية فى الشوارع، وجعل أعمال منع العنف مستدامة، ومنح المنظمات تدفقًا ثابتًا من الأموال حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على المنح.

وستساهم الأموال أيضًا فى برامج مثل الوظائف الصيفية والتدريب، وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن الفرص المتاحة لأولئك الأكثر عرضة لخطر التعرض للعنف باستخدام الأسلحة النارية كضحية أو من المحتمل أن يطلقوا النار.