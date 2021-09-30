إزالة 10 آلاف حالة تعد على أملاك ومنشآت الرى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات إزالة التعديات تم خلال الفترة الماضية إزالة 10 آلاف و281 حالة تعد عبارة عن أراضى مبانى وزراعية على منشأت الرى من مجرى نهر النيل أو الترع والمصارف، وجارى إزالة 1528 حالة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للرى ومديرية أمن أسوان.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والمحافظين.

وقال محافظ أسوان، إنه يتوازى مع ذلك تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن الموجه الـ 18 حيث إن هناك متابعة يومية من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لحملات الإزالة، مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ لمتابعة الإزالات حتى نهايتها، مع قيام مدير الأمن بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بكل دقة في هذا الشأن.

وتابع اللواء أشرف عطية، أن الاجتماع شهد عرض موقف المحافظة بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة"، خاصة أن هناك متابعة دؤوبة من مجلس الوزراء لمعدلات التنفيذ والتي تسير بشكل جيد.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه تم أيضاً عرض الجهود المبذولة لمواجهة الموجه الرابعة لفيروس كورونا حيث إنه يتم العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزارة الصحة تطعيم المواطنين بجرعات لقاحات كورونا سواء من خلال المراكز الثابتة أو المتحركة، مع المرور الميدانى على المستشفيات.

وأوضح، أنه تم كذلك عرض موقف المحافظة بشأن الإستعداد للعام الدراسى الجديد والإجراءات التي سيتم إتباعها في هذا الشأن ، مع منع دخول أي معلم أو إدارى أو عامل للمدارس دون الحصول على جرعات التطعيم ضد كورونا.