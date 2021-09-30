أسعار الدواجن اليوم الخميس.. تتراوح بين من 30 - 33 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

كشفت الشعبة العامة للثروة الدانة بالاتحاد العام للغرف التجارية عن استقرار أسعار الدواجن اليوم الخميس 30-9-2021 في ظل زيادة المعروض.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن مستقرة خلال الفترة الحالية حيث سجلت الدواجن البيضاء 26-27 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 30-33 جنيها للكيلو.

وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن، أسعار الدواجن البلدى بين 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.

وأضاف السيد أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها.