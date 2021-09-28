اليوم السابع
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أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 30 جنيها للكيلو

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 12:28 م
أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 30 جنيها للكيلو دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-9-2021 استقرار في السوق المحلي في ظل زيادة المعروض وذلك وفقا لما اكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 
 
وسجلت الدواجن البيضاء 26-27 جنيها في المزرعة وسجل سعر المستهلك 30-33 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى 33-34 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.  
 
واستقرت أسعار البيض بجميع أصناف حيث تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 42-43 جنيها للكرتونة في المزرعة، والسعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين  45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين50-53 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها. 

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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