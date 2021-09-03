هلال القمر يقترن بنجوم التوأمين اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر

كتب محمود راغب

يُرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 هلال القمر المتناقص بنسبة 16٪ بالقرب من رأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم ألمع النجوم فى كوكبة التوأمين تزين الأفق الشرقي، وسيكون الهلال على بعد بضعة درجات فقط من رأس التوأم المؤخر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه إضافة لذلك ستشاهد مجموعة نجوم الجوزاء "الشتوية"، ونجم الشعرى في الأفق الجنوبي الشرقي إلى جانب عدد من النجوم اللامعة المشاهدة بالعين المجردة.

وأشار التقرير إلى أنه يلوح الآن في الأفق الشرقي علامة من علامات الشتاء عبارة عن انتظام كبير من النجوم يسمى - دائرة الشتاء - تزين سماء الفجر أوائل سبتمبر 2021.

دائرة الشتاء تسمى أحيانًا بـ سداسي الشتاء وهي ليست كوكبة بل نمط مميز يتكون من ستة نجوم في ستة مجموعات نجمية مختلفة مرتبطة بسماء الشتاء بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي وسماء الصيف في النصف الجنوبي.

عند النظر إلى دائرة الشتاء من اليمين يشاهد نجم رِجل الجوزاء في كوكبة الجوزاء، ثم عند تتبع الدائرة في اتجاه عقارب الساعة سنرى الشعرى في كوكبة الكلب الأكبر، والشعرى الشامية في كوكبة الكلب الأصغر، ورأس التوأم المؤخر ورأس التوأم المقدم في كوكبة التوأمين، والعيوق في كوكبة مُمْسِك الأَعِنَّة، والدبران في كوكبة الثور، جميع هذه النجوم تقريبًا من القدر الأول وهذا يعني أنها مشرقة وسهلة الرؤية.