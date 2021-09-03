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لطلاب التنسيق.. دليلك لكافة التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 09:00 ص
لطلاب التنسيق.. دليلك لكافة التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة المنصورة الجديدة معامل التنسيق - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى جامعة المنصورة الجديدة، إحدى الجامعات الأهلية، حيث تشمل قطاعات الدراسة فى الجامعات الأهلية فى قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية وقطاع الفنون.
 
وفيما يلى التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى  جامعة المنصورة الجديدة: 
 

- مجال العلوم الهندسية:

برنامج هندسة تطور المنتج  
برنامج هندسة الطيران والفضاء 
برنامج هندسة وسائل الإعلام والتكنولوجيا  
برنامج هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية 
برنامج هندسة البترول والغاز 
برنامج العمارة البيئة وتكنولوجيا البناء  
برنامج هندسة الحاسب 
برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى 
 
 

- مجال علوم الحاسبات: 

برنامج علوم الحاسب "تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات"
برنامج علوم الذكاء الاصطناعى 
برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية 
 
 

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة: 

برنامج الكيمياء الصناعية  
برنامج البيولوجيا الجزئية
برنامج علوم الأدلة الجنائية  
 

- مجال الطب: 

برنامج الطب والجراحة   
 

- مجال طب الاسنان:

برنامج طب الاسنان 

- مجال العلوم الصيدلية: 

برنامج دكتور الصيدلة 
 

- مجال العلوم الادارية والأعمال: 

برنامج ريادة الأعمال والابتكار 
برنامج الإدارة 
برنامج الاستثمار والتمويل 
برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 
برنامج إدارة اللوجيستات وسلاسل الإمداد
برنامج التسويق  
 
وكانت وزارة التعليم العالى أعلنت عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
وهذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي. 

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