اليوم السابع
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قبل ما تزور أسوان.. اعرف إزاى تشترى الفسيخ الأسوانى المميز وأجود أنواعه.. فيديو

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 12:54 ص
قبل ما تزور أسوان.. اعرف إزاى تشترى الفسيخ الأسوانى المميز وأجود أنواعه.. فيديو الفسيخ الأسوانى
أسوان - عبد الله صلاح

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أجرى تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من أسواق الفسيخ فى مدينة أسوان، استعدادا للموسم السياحى الشتوى واستعداد السائحين لزيارة أسوان والتردد على الأماكن المميزة فى درة النيل عاصمة أفريقيا.

ويعد السوق السياحى من أبرز الأماكن التى يتردد عليها الزائرون فى أسوان، ومنها محلات أسماك الفسيخ الأسوانى المميزة التى تشتهر بها أسوان عن غيرها من الأسواق فى المحافظات الأخرى، وذلك نظرا لجودته وأسعاره المميزة.

وتحدث أحمد يوسف، صاحب أحد محلات الفسيخ الشهيرة وسط مدينة أسوان، لـ"اليوم السابع"، عن الاستعداد للموسم الشتوى وفترة تمليح الفسيخ وتجهيزه، كما تحدث عن طرق تعبئة وتغليف الفسيخ للسفر به خارج أسوان، وكيفية معرفة الفسيخ الجيد من الرديء.


الفسيخ

اسواق الفسيخ

السوق السياحى

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

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