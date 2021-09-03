الكونغو تعلن وفاة 12 شخصا جراء تسرب نفايات من منجم للألماس

كتب وكالات

أعلنت الكونغو، أن 12 شخصا توفوا وأصيب 4400 آخرين بأمراض فى جنوب البلاد إثر تسرب نفايات من منجم للألماس فى أنجولا فى يوليو الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت وزيرة البيئة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية إيف بازيبا إن بلادها ستطلب تعويضات عن الأضرار الناجمة عن التسرب، دون أن تحدد القيمة التى ستطلبها.

وبعد زيارة إلى إقليم "كاساي" حيث اصطبغت مياه نهر "تشيكابا" بالأحمر، أضافت بازيبا أن بلادها ستطلب التعويضات على أساس مبدأ "من يلوث يدفع".

ومنعت السلطات المحلية سكان الإقليم من شرب مياه النهر أو تناول أسماكه بعد التسرب الذى أعلنت أنه قضى بشكل كبير على الثروة السمكية فى النهر.

وذكرت "رويترز" أنها طلبت تعليقا حول الوفيات من الشركة التى تدير المنجم (وهو ينتج نحو 75 فى المئة من الألماس فى أنجولا)، إلا أنها لم ترد.