وأكد برايس - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة - على أن المساعدات الإنسانية الأمريكية للشعب الأفغاني ستستمر بالطريقة المناسبة، عبر شركائنا الذين يواصلون أنشطتهم الإنسانية في أفغانستان، مضيفًا : "نحن على تواصل مستمر معهم ونحن واثقون من أنهم يواصلون عملهم بالشكل الصحيح منذ وقت طويل".



وأضاف أنه يتم مراجعة الآن سياسة المساعدة للحكومة الأفغانية المقبلة لأنه لم تتشكل بعد ونحن بانتظار الإعلان عن تشكيل الحكومة، منوهًا بمتابعة الإدارة الأمريكية لتصرفات هذه الحكومة في المجالات حقوق الإنسان الأفغاني والمرأة والأقليات، فضلاً عن التزام تلك الحكومة بمكافحة الإرهاب واحترام الأحكام الدولية.