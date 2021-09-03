ارتفاع عدد ضحايا إعصار إيدا بأمريكا إلى 29 شخصا

وكالات

أفادت قناة "إن بى سى" الأمريكية نقلا عن السلطات المحلية بأن ما لا يقل عن 29 شخصا لقوا مصرعهم بشمال شرقى الولايات المتحدة جراء إعصار "إيدا".

وأشارت القناة إلى أن عدد الضحايا فى ولاية نيويورك بلغ 12 شخصا، و14 شخصا فى ولاية نيوجيرسى المجاورة، و3 أشخاص فى بنسلفانيا.

ومن بين الضحايا فى مدينة نيويورك 4 نساء وطفل فى السنة الـ 2 من العمر.

وكانت الحصيلة السابقة عند 22 شخصا.

وأعلنت سلطات 3 ولايات حالة الطوارئ بسبب إعصار "إيدا"، الذي ضرب ولاية لويزيانا يوم الأحد الماضى، وأعقبته أمطار غزيرة وعواصف.

وأغرقت الأمطار عددا من الشوارع والمبانى ومحطات المترو فى مدينة نيويورك. وتسببت الأمطار بتعطل العمل فى 3 مطارات فى المدينة.