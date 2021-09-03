اليوم السابع
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الجمعة، 03 سبتمبر 2021 05:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أطعمة ترفع جهازك المناعى وتحميك من الفيروسات أبرزها الموز وشوربة الدجاج

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 01:00 م
أطعمة ترفع جهازك المناعى وتحميك من الفيروسات أبرزها الموز وشوربة الدجاج أطعمة ترفع جهازك المناعي وتحميك من الفيروسات أبرزها الموز وشوربة الدجاج
فاطمة ياسر

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متغير دلتا ومتغير دلتا بلس، جميعها فيروسات متحورة من الفيروس التاجي الرئيسي "كورونا"، وهذا الأمر يتسبب في الشعور بالتوتر والقلق الشديد والخوف من زيادة فرص الإصابة، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقعي " webmed  وfoodeastsafe"، بعض الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في رفع الجهاز المناعي ضد الفيروسات، ومنها: 

 -شوربة الدجاج:

قديما عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة كان الحل هو تناول شوربة الدجاج، ومع التقدم العلمي والطبي، ثبت أن هذا النوع من الحساء له دور كبير في تقليل الشعور بالتعب الشديد الذي يتعرض له البعض عند الإصابة بنزلات البرد الشديدة،  والفيروسات المنتشرة، لأنها غنية بمصادر قوية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات التي يحتاجها الجسم بشكل عام، وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل خاص. 

- الموز والتفاح والبرتقال:

الفواكه بشكل عام من الأطعمة التي تحتوي علي مضادات الأكسدة وأيضا الفيتامينات المختلفة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، ولذا عليك تناول طبق يوميا من سلطة الفواكه للحصول علي فوائدها. 

- الثوم:

مضاد طبيعى للبكتريا والفيروسات، ولذا ينصح باستخدامه في الطهي للحصول علي فوائد وتقليل فرص الإصابة بالنزلات الفيروسية المختلفة. 

- الزبادي:

يحتوي علي البروتينات والمعادن والفيتامينات  المهمة لجسم الإنسان، ولذا تناولك لكوب من الزبادي يوميا يقلل فرص الإصابة بالفيروسات.

 


اطعمة تحميك من الفيروسات

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الطعام والحماية من الفيروسات

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