أخبار مصر.. استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت بدءا من 5 سبتمبر الجارى

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة الوطنية عضو تحالف ستار ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت، اعتبارًا من الخامس من سبتمبر الجارى بواقع رحلتين يوميا.

وأضاف أبو العنين في بيان له، أنه سوف يتم تسيير الرحلات بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner ، والتى تسع لعدد 309 مقاعد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

المالية: السيارات المستوردة للسياحة معفاة من الجمارك باستثناء "الليموزين"

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

واكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التى بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وقال وزير المالية، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، موضحًا أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التى يتم إعفاؤها حتى 400 ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

بدء غلق منزل الطريق الدائرى المتجه إلى البحر الأعظم لمدة 21 يوما

تجرى إدارة المرور، فى الثامنة من صباح اليوم الجمعة، غلقا كليا لمنزل الدائرى المتجه إلى البحر الأعظم لتوسعة الطريق تستغرق 3 أسابيع، وذلك فى إطار القيام بأعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريقى الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، وإنه سيتم تنفيذ أعمال توسعة منزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم.

وقال مصدر أمنى إن الأعمال سوف تستلزم إجراء غلق كلى لمنزل الطريق الدائرى القادم من المريوطية والمؤدى إلى شارع البحر الأعظم، وذلك لمدة 21 يوما ابتداء من الساعة 8 صباح اليوم الجمعة الموافق 3/9/2021 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 24/9/2021، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار الــ 24 ساعة.

الخميس.. آخر فرصة لحجز 100 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى بمبادرة التمويل العقارى

أكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بأن الخميس المقبل، الموافق 9/9/2021، هو آخر فرصة لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضى ومتوسطى الدخل.

وأضافت: يتم سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم تسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت مى عبد الحميد، إلى أنه يتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل، و15 % لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى، لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

كنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون تعلن إجراءات احترازية جديدة بشأن كورونا

أعلن ألسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن إجراءات احترازية جديدة لمنع انتشار فيروس كورونا، تتمثل فى تعليق خدمة القداسات ومدارس التربية الكنيسة وجميع الأنشطة وقاعات العزاء.

وأوضح الأسقف العام فى بيان له، أن التعليق من الفترة 3 سبتمبر وحتى 17 سبتمبر، وذلك بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، وحتى لا يسهم استمرار الفعاليات فى زيادة أعداد الإصابات فى محيط كنيسة السيدة مريم العذراء والقديس يوحنا المعمدان بعين شمس الغربية.

وفى سياق متصل، أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، عن ترتيبات جديدة بخصوص مشاركة شعبها في الصلوات الطقسية والخدمات الرعوية، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المطرانية في بيانٍ لها، إلى أن لجنة إدارة الأزمات التابعة للمطرانية اجتمعت أمس الخميس، لدراسة الوضع الراهن لفيروس كورونا وانتهت إلى عدد من القرارات بإجماع الآراء، كان من أهمها العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة لمشاركة الشعب في القداسات، وبنسبة 50 % من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن 15 دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة 40 فردًا فقط في صلوات الإكليلوالجناز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل.

40 سيارة لشفط المياه من شوارع القاهرة الجديدة.. وعودة الضخ للمنازل

أكد المهندس أمين غنيم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عودة ضخ المياه لمنازل المدينة فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ازدواج خط المياه أمام أكاديمية الشرطة، وشفط المياه بالكامل من شوارع المدينة.

أضاف "غنيم"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم قطع المياه عن المدينة أمس بسبب أعمال ازدواج خط المياه بالمدينة ورفع كفاءة الشبكات بشوارع مدينة القاهرة الجديدة، وخلال أعمال الإصلاح ظهرت طفح مياه ببعض الشوارع نتيجة توقف محطة المياه، وعلى الفور تم الدفع بعدد 40 سيارة شفط المياه من الشوارع.

وذكر أن أعمال إصلاح خط ازدواج المياه وشفط المياه من الشوارع استغرق 12 ساعة، وعاد استقرار الوضع كما هو عليه.