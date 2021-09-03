أجمل المشغولات اليدوية والتراثية ومنحوتات الملح فى مطروح.. فيديو وصور

مطروح – حسن مشالى

أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل أحد بازارات بيع المنتجات السيوية اليدوية، فى مدينة مرسى مطروح، خلال موسم الصيف السياحي، والذى تعرض داخله المشغولات اليدوية التراثية لواحة سيوة، والتى لها شهرة واسعة داخل مصر وخارجها.





ورصدت عدسة اليوم السابع المشغولات اليدوية التراثية السيوية، من بينها مفروشات وملابسة وحلي، ومنحوتات الملح الصخري، المشغولات الذى تشتهر به واحة سيوة، حيث يتم نحت "الأباجورات" ويتم تزيينها من خلال تلوين مكعبات من الملح ووضعها فوقها لتعطى إضاءة ملونة ومريحة لطرد الطاقة السلبية.



وقال على السيوى أحد أصحاب محل بيع هذه المنتجات، إن الهدف الأساسى من هذه المشغولات إبراز العادات الخاصة بسيوة، مشيرا الى أن فتيات سيوة ينتجن هذه المشغولات داخل منازلهن، بعد توفير الخامات والتصميمات اللازمة للعمل، ونشترى هذه المشغولات ونبيعها فى واحة سيوة ومرسى مطروح، إضافة إلى المشغولات اليدوية من محافظات أخرى مثل سيناء .



وأضاف "السيوى"، أن هناك إقبالا كبيرا من المصطافين، على شراء المشغولات اليدوية السيوية لتميزها، إضافة إلى ببيع السجاد الذى يصنع داخل مصنع سجاد سيوة، والعبايات والطرح التى ترتديها سيدات سيوة وجميعها مستوحاة من التراث السيوى وتستخدم فيها الألوان الزاهية التى تتميز بها واحة سيوة.



أجمل المشغولات اليدوية (1)



أجمل المشغولات اليدوية (2)



أجمل المشغولات اليدوية (3)



أجمل المشغولات اليدوية (4)



أجمل المشغولات اليدوية (6)



أجمل المشغولات اليدوية (7)



أجمل المشغولات اليدوية (8)