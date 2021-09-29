47 مليون دولار تراجع بواردات التبغ في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

واصلت الواردات المصرية من التبغ وورق الدخان التراجع منذ بداية العام الجاري 2021، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من التبغ بلغت قيمتها لـ 8 ملايين و225 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، بينما كانت 55 مليون و771 ألف دولار في شهر يونيه عام 2020، بتراجع بلغ 47 مليون و546 ألف دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات التبغ جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 616 مليون و397 ألف دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 874 مليون و501 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 258 مليون و104 ألف دولار، وشملت هذه القائمة واردات كلا من السمسم وبلغت وارداته 2 مليون و113 ألف دولار، مقابل 11 مليون و257 ألف دولار خلال فترة المقارنة.

وضمت قائمة واردات المواد الخام أيضا كلا من الكبريت الخام بقيمة 12 مليون و180 ألف دولار في يونيه الماضي، مقابل 5 ملايين و77 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت فيمتها 7 ملايين و103 ألف دولار، بالإضافة إلى واردات الصلصال الصيني بقيمة 2 مليون و815 ألف دولار، مقابل 3 ملايين و984 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ مليون و169 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر يونيه الماضي، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021، مقابل 4.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 27.8٪.