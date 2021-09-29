وزيرة البيئة تتوجه لميلانو لحضور المشاروات التمهيدية قبل مؤتمر تغير المناخ

وأكدت وزيرة البيئة أن المؤتمر يعد فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف حول المسائل البيئية لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية ، كما ستساهم المشاورات فى الوقوف على ما تم تحقيقه من مكاسب خلال المباحثات الماضية للمساهمة فى تحقيق التقدم نحو تحقيق الأهداف المشتركة.

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض المقترحات المُقدمة من الشباب المشاركين خلال فعالية youth 4" climate " التى ستسبق المشاروات، ومن المقرر أن تعقد وزيرة البيئة عدد من الاجتماعات الثنائية على هامش المؤتمر ، حيث ستلتقى بعدد من الوزراء المعنيين بالمناخ، لتبادل الرؤى ووجهات النظر قبل مؤتمر الأطراف 26 الذى ستترأسه المملكة المتحدة فى نوفمبر القادم.